В поселках под Екатеринбургом сотни жителей остались без электричества и отопления

В поселках под Екатеринбургом сотни жителей остались без электричества и отопления

Сегодня, 13:08ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Более 700 жителей поселков в Белоярском районе остались без электроэнергии и отопления из-за аварии на магистральной линии.

Утром 11 февраля без электричества и тепла остались поселки Прохладный, «Просвет», «Солнечная поляна», а также село Косулино. Жители остались и без отопления.

Неполадки возникли со стороны линии электропроводки. Ресурсоснабжающая компания уже устраняет аварию, передает Ура.ру слова главы муниципалитета Андрея Горбова.

В пресс-службе «МРКС Урала» сообщили, что произошло отключения из-за аварии на магистральной линии 10 киловатт. Из-за этого около 700 жителей местных населенных пунктов были отключены от подачи электроэнергии. Кроме того, произошло отключение отопления.

Аварию устранили около 12.00. Электричество и тепло начало поступать в дома свердловчан. Мэр Андрей Гробов отметил, что в 2021 году запланирована реконструкция электросетей в селе Косулино.

Напомним, 18 января из-за прорыва трубы на улице 40 лет Октября без отопления остались 18 многоквартирных домов и детский сад. Работники аварийно-восстановительной бригады ликвидировали аварию.

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