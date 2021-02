В центре Екатеринбурга у здания заксобрания сгорели три иномарки

В центре Екатеринбурга на улице Февральской возле заксобрания загорелись три автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 11 февраля в 12.03. На улице Февральской Революции на площади 12 квадратных метров сгорел автомобиль Ford Focus. Также при пожаре были повреждены кузова автомобилей Hyundai Solaris и Daewoo Nexia. Прибывшие огнеборцы потушили автомобили в течение семи минут. На месте происшествия работали две единицы техники и семь человек личного состава. Напомним, 13 января на улице Окунева сгорела Mazda 3. Автомобилем пользовался сын хозяина машины, пока тот был в командировке. В Нижнем Тагиле на Вагонке Mazda сгорела во время командировки хозяина

