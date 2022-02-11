Актриса из «Оптимиста» Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет

Актриса из «Оптимиста» Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет
Актриса из «Оптимиста» Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет
Сегодня, 13:49ПроисшествияФото: Яндекс-Карты

Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет

Известная актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни. Об этом сообщила подруга артистки, журналистка Катерина Гордеева.

Евгении Брик не стало 10 февраля 2022 года. Гордеева рассказала, что актриса всегда была веселой и очень верила в жизнь. Подруга называет покойную женщиной инопланетной красоты со стальным характером. Свою болезнь актриса предпочитала скрывать.

Настоящая фамилия Евгении — Хиривская. Сценический псевдоним Брик она взяла в честь прабабушки.

Аудитория знает Евгению Брик по ролям в «Оптимисте», «Оттепели», «Стилягах» и «Елкам 1914». Актриса снималась также в следующих фильмах: «Интересные мужчины», «Географ глобус пропил», «Время для двоих», «Детки», «Тиски», «Любовницы», «Одесса», «Фантом», «Бомба», «Легавый» и др.

Муж Евгении Брик — известный режиссер Валерий Тодоровский. У актрисы осталась 12-летняя дочь Зоя. В 2008 году «звездная» семья переехала на ПМЖ в Соединенные Штаты. Однако, супружеская пара часто приезжала на родину работать.

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