Актриса из «Оптимиста» Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет

Евгении Брик не стало 10 февраля 2022 года. Гордеева рассказала, что актриса всегда была веселой и очень верила в жизнь. Подруга называет покойную женщиной инопланетной красоты со стальным характером. Свою болезнь актриса предпочитала скрывать.