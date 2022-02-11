Менеджер свердловского банка 2 года меняла деньги в кассе на «билеты банка приколов»

Как установило судебное следствие, с января 2019 до января 2021 свердловчанка работала старшим менеджером по обслуживания физлиц. Все это время женщина брала деньги из кассы, чтобы оплачивать ими кредиты, аренду жилья, а позже и купить себе квартиру. Избежать проблем во время ревизий злоумышленнице помогали «билеты банка приколов», которыми она наполняла кассу.