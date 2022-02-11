Менеджер свердловского банка 2 года меняла деньги в кассе на «билеты банка приколов»

Менеджер свердловского банка 2 года меняла деньги в кассе на «билеты банка приколов»
Менеджер свердловского банка 2 года меняла деньги в кассе на «билеты банка приколов»
Сегодня, 19:13ПроисшествияФото: 1MI
Экс-сотрудница одного из банков в Свердловской области осуждена за хищение более 1,9 млн рублей.

Как установило судебное следствие, с января 2019 до января 2021 свердловчанка работала старшим менеджером по обслуживания физлиц. Все это время женщина брала деньги из кассы, чтобы оплачивать ими кредиты, аренду жилья, а позже и купить себе квартиру. Избежать проблем во время ревизий злоумышленнице помогали «билеты банка приколов», которыми она наполняла кассу.

Свою вину свердловчанка признала. Талицкий районный суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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