Сотрудники ДПС задержали тагильчанина за попытку обокрасть таксиста

После криков «Стой!» злоумышленник перешел на быстрый шаг, а затем и на бег, но это его не спасло. Инспекторы ДПС догнали и задержали тагильчанина, который, как выяснилось позднее, уже не один раз был осужден за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижгнетагильское».