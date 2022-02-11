Сотрудники ДПС задержали тагильчанина за попытку обокрасть таксиста

События развернулись около полуночи 10 февраля. Сотрудники ДПС остановили ВАЗ 2110 у дома №2 на улице Челюскинцев для проверки документов. 21-летний владелец автомобиля прошел в патрульную машину, а его 30-летний пассажир в это время остался в салоне.
Некоторое время спустя он вышел из машины и спросил, долго ли еще будет длиться проверка. Получив ответ, что она заканчивается, пассажир не стал возвращаться на свое место, а пошел в сторону частного сектора.
Стражи правопорядка, узнав, что владелец занимается частным извозом и со своим пассажиром не знаком, посоветовали проверить, не пропало ли что из машины. Так и оказалось – 2,4 тысячи рублей, лежавшие за солнцезащитным козырьком, отправились к частному сектору вместе с пассажиром.
После криков «Стой!» злоумышленник перешел на быстрый шаг, а затем и на бег, но это его не спасло. Инспекторы ДПС догнали и задержали тагильчанина, который, как выяснилось позднее, уже не один раз был осужден за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижгнетагильское».