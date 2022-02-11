Сотрудники ДПС задержали тагильчанина за попытку обокрасть таксиста

Сотрудники ДПС задержали тагильчанина за попытку обокрасть таксиста
Сотрудники ДПС задержали тагильчанина за попытку обокрасть таксиста
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: 1MI

Сотрудники ДПС задержали тагильчанина за попытку обокрасть таксиста

Пассажира такси, который во время проверки документов водителя попытался украсть деньги и скрыться, задержали в Нижнем Тагиле.

События развернулись около полуночи 10 февраля. Сотрудники ДПС остановили ВАЗ 2110 у дома №2 на улице Челюскинцев для проверки документов. 21-летний владелец автомобиля прошел в патрульную машину, а его 30-летний пассажир в это время остался в салоне.

Некоторое время спустя он вышел из машины и спросил, долго ли еще будет длиться проверка. Получив ответ, что она заканчивается, пассажир не стал возвращаться на свое место, а пошел в сторону частного сектора.

Стражи правопорядка, узнав, что владелец занимается частным извозом и со своим пассажиром не знаком, посоветовали проверить, не пропало ли что из машины. Так и оказалось – 2,4 тысячи рублей, лежавшие за солнцезащитным козырьком, отправились к частному сектору вместе с пассажиром.

После криков «Стой!» злоумышленник перешел на быстрый шаг, а затем и на бег, но это его не спасло. Инспекторы ДПС догнали и задержали тагильчанина, который, как выяснилось позднее, уже не один раз был осужден за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижгнетагильское».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ДПСзадержаниеворНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы