Устроивший ДТП по дороге в алкомаркет тагильчанин попал в колонию

Нетрезвого лихача пытались остановить инспекторы ГИБДД. Однако, он проигнорировал их требование. Экипаж ДПС начал преследование нарушителя. На улице Энтузиастов он совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Land Cruiser.
В прокуратуре сообщили, что медицинское освидетельствование автовладельца показало 1,965 мг/л. Речь идет о значении, которое больше чем в 12 раз выше допустимого, подчеркнули представители правоохранительных органов.
Свою вину в суде обвиняемый признал полностью. Ближайшие полгода он проведет в колонии-поселении.