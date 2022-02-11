Устроивший ДТП по дороге в алкомаркет тагильчанин попал в колонию

Устроивший ДТП по дороге в алкомаркет тагильчанин попал в колонию
Устроивший ДТП по дороге в алкомаркет тагильчанин попал в колонию
Сегодня, 16:01ПроисшествияФото: 1MI

Устроивший ДТП по дороге в алкомаркет тагильчанин отправился в колонию

Инцидент произошел в начале осени минувшего года. В ведомстве уточнили, что жителю Вагонки, выпившему бутылку коньяка, потребовалась добавка. Мужчина сель за руль своего автомобиля Nissan и отправился в магазин. Ранее гражданин был судим за пьяную езду, и его лишили водительского удостоверения.

Нетрезвого лихача пытались остановить инспекторы ГИБДД. Однако, он проигнорировал их требование. Экипаж ДПС начал преследование нарушителя. На улице Энтузиастов он совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Land Cruiser.

В прокуратуре сообщили, что медицинское освидетельствование автовладельца показало 1,965 мг/л. Речь идет о значении, которое больше чем в 12 раз выше допустимого, подчеркнули представители правоохранительных органов.

Свою вину в суде обвиняемый признал полностью. Ближайшие полгода он проведет в колонии-поселении.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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