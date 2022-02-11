Житель Тагила отсудил у работодателя полмиллиона за производственную травму

Житель Тагила отсудил у работодателя полмиллиона за производственную травму
Житель Тагила отсудил у работодателя полмиллиона за производственную травму
Сегодня, 15:17ПроисшествияФото: 1MI

Тагильчанин отсудил у работодателя полмиллиона за травму на производстве

Тагильчанину удалось отсудить у работодателя 600 тысяч рублей за травму, из-за которой он получил третью группу инвалидности. Ответчик заявил, что считает указанную сумму чересчур высокой.

Чрезвычайное происшествие случилось на стройплощадке летом 2018 года, сообщили сотрудники пресс-службы Свердловского облсуда.

На подсобного рабочего компании «Юпитер-НТ» упал металлический столб, выступавший в качестве опоры временной линии электропередачи. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника и головы. Пострадавший перенес несколько хирургических вмешательств, а впоследствии был продолжительный курс реабилитации.

В результате строитель остался инвалидом — он утратил 60% работоспособности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судтравмыЧП
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы