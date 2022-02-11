Житель Тагила отсудил у работодателя полмиллиона за производственную травму

Чрезвычайное происшествие случилось на стройплощадке летом 2018 года, сообщили сотрудники пресс-службы Свердловского облсуда.
На подсобного рабочего компании «Юпитер-НТ» упал металлический столб, выступавший в качестве опоры временной линии электропередачи. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника и головы. Пострадавший перенес несколько хирургических вмешательств, а впоследствии был продолжительный курс реабилитации.
В результате строитель остался инвалидом — он утратил 60% работоспособности.