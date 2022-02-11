Житель Тагила отсудил у работодателя полмиллиона за производственную травму

Тагильчанин отсудил у работодателя полмиллиона за травму на производстве

Тагильчанину удалось отсудить у работодателя 600 тысяч рублей за травму, из-за которой он получил третью группу инвалидности. Ответчик заявил, что считает указанную сумму чересчур высокой.

Чрезвычайное происшествие случилось на стройплощадке летом 2018 года, сообщили сотрудники пресс-службы Свердловского облсуда. На подсобного рабочего компании «Юпитер-НТ» упал металлический столб, выступавший в качестве опоры временной линии электропередачи. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника и головы. Пострадавший перенес несколько хирургических вмешательств, а впоследствии был продолжительный курс реабилитации. В результате строитель остался инвалидом — он утратил 60% работоспособности.

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