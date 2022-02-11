Житель Верхней Пышмы разбил бутылку о голову охранника в попытке похитить креветки

9 февраля подозреваемый решил отдохнуть с другом за распитием спиртного, но алкоголь закончился, и мужчина с товарищем отправились утром 10 февраля в магазин, чтобы купить добавки. Однако в магазине 27-летний задержанный решил украсть водку и креветки.
Взяв их, он проследовал к выходу, игнорируя пытавшегося задержать его продавца, а потом и охранника. Тогда охранник брызнул в лицо преступника перцовым баллончиком, за что тут же был ударен бутылкой водки по голове. При этом разбитой бутылкой порезался и подозреваемый, из-за чего выронил креветки и быстро ретировался с места преступления.
Стражи правопорядка задержали неудавшегося вора у себя дома, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в МО МВД «Верхнепышминский».