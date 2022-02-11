Житель Верхней Пышмы разбил бутылку о голову охранника в попытке похитить креветки

Взяв их, он проследовал к выходу, игнорируя пытавшегося задержать его продавца, а потом и охранника. Тогда охранник брызнул в лицо преступника перцовым баллончиком, за что тут же был ударен бутылкой водки по голове. При этом разбитой бутылкой порезался и подозреваемый, из-за чего выронил креветки и быстро ретировался с места преступления.