Два человека пострадали в ДТП на тагильских дорогах за выходные

7 марта в 22.50 на Восточном шоссе столкнулись Мицубиси и УАЗ. ДТПпроизошло у дома № 1 по ул. Индустриальная. Пассажир УАЗ, мужчина 1987года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясениемозга. На месте происшествия пострадавшему была оказана медпомощь.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Мицубиси нарушил дистанцию додвижущегося впереди автомобиля, которая позволила бы избежатьстолкновения.

8 марта в 13.20 водитель Мицубиси-Галант, следуя по Восточному шоссе состороны ул. Цементная в сторону ул. Фестивальная, при повороте налево удома № 17 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. Водительиномарки при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогувстречному транспортному средству, сообщили в ГИБДД.

Пассажир Мицубиси, женщина 1974 года рождения, получила травму головы.После осмотра бригадой «Скорой помощи» женщина от госпитализацииотказалась, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское».