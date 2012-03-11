На Лебе сгорел двухэтажный садовый домик. Возможно, это поджог
11 марта 2012, 14:19ПроисшествияОльга
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Садовые домики продолжают гореть. Так, 5 марта огонь уничтожил двухэтажный дом в коллективном саду Леба № 15.
Сообщение о пожаре поступило в 20.30. Площадь пожара составила 70квадратных метров. Дом горел открытым пламенем. Как рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Горноуральского городскогоокруга МЧС России Елена Рубцова, очаг возгорания находился на 2 этаже.Очевидцы пояснили, что в момент возгорания владельцев дома не было. Приэтом входная дверьоказалась взломана, а вещи — разбросаны по полу.
Сейчас по этому факту проводится проверка. Не исключено, что это былподжог, чтобы скрыть преступление. Ущерб устанавливается.
Пожарные инспекторы в этом году отмечают большой всплеск пожаров. Так,только в пригороде по данным на 5 марта зарегистрировано почти 40пожаров и возгораний. Ущерб от огня приближается к 3 миллионам.
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