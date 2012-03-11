На Лебе сгорел двухэтажный садовый домик. Возможно, это поджог

Сообщение о пожаре поступило в 20.30. Площадь пожара составила 70квадратных метров. Дом горел открытым пламенем. Как рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Горноуральского городскогоокруга МЧС России Елена Рубцова, очаг возгорания находился на 2 этаже.Очевидцы пояснили, что в момент возгорания владельцев дома не было. Приэтом входная дверьоказалась взломана, а вещи — разбросаны по полу.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Не исключено, что это былподжог, чтобы скрыть преступление. Ущерб устанавливается.