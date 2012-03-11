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Под Полевским при совершении кражи преступники шнурком от ботинка задушили сторожа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Полевским при совершении кражи преступники шнурком от ботинка задушили сторожа

11 марта 2012, 12:16Происшествия
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