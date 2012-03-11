Под Полевским при совершении кражи преступники шнурком от ботинка задушили сторожа
4 марта произошло убийство сторожа, работавшего в компании ООО «Центр-Ойл» в селе Курганово под Полевским. Под подозрением два мужчины 42 и 22 лет. Установлено, что старший был ранее судим.
Убийство было совершено вместе с другим преступлением – совершением кражи. Подозреваемые проникли на территорию предприятия при содействии сторожа. Он знал, что в организацию поступила крупная сумма денег для выплаты зарплаты работникам. После похищения 275 тысяч рублей и ноутбука между злоумышленниками начался конфликт, после которого 42-летний мужчина задушил сторожа шнурком от ботинка, а потом бросил на его голову тяжелый предмет. От полученных травм 26-летний сотрудник предприятия скончался. Остальные участники кражи скрылись с места преступления.
Сейчас 42-летний мужчина заключен под стражу, а 22-летний – под подпиской о невыезде. Действия злоумышленников следователи квалифицируют как убийство и кража в особо крупном размере.
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