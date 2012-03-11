Родственник угнал, а затем разбил машину тагильчанина

Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, занесколько часов до случившегося у жертвы преступления в гостях побывалбрат жены. Вероятно, тогда угонщик и прихватил ключи от машины. НаЛенинградском проспекте он спровоцировал ДТП и врезался в другуюлегковушку. Ее он пообещал восстановить за свой счет, а в качествезалога оставил ключи от «Приоры». Сейчас горе-родственника разыскиваетполиция.