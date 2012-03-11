Родственник угнал, а затем разбил машину тагильчанина
11 марта 2012, 14:15ПроисшествияОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В субботу днем хозяин Лады Приоры обнаружил, что его машину угнали из-под окон дома. В полиции хозяина легковушки очень удивили – оказывается, его автомобиль на штрафстоянке. Машина попала в ДТП.
Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, занесколько часов до случившегося у жертвы преступления в гостях побывалбрат жены. Вероятно, тогда угонщик и прихватил ключи от машины. НаЛенинградском проспекте он спровоцировал ДТП и врезался в другуюлегковушку. Ее он пообещал восстановить за свой счет, а в качествезалога оставил ключи от «Приоры». Сейчас горе-родственника разыскиваетполиция.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей