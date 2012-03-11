Водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода
11 марта 2012, 12:00Происшествия
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ДТП произошло 7 марта в 21.25. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1970 года рождения, на 121 км автодороги Екатеринбург-Серов сбил мужчину 1962 года рождения.
Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское.
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