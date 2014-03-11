Авария с лошадью: официальный комментарий от ГИБДД

Сводка гласит:

7 марта 2014 года в районе ГГМ на улице Верескова у дома №34 произошло ДТП с участием лошади, запряженной гужевой повозкой, и тремя автомашинами, припаркованными вдоль дороги по улице Верескова.

Как рассказывают в Отделении пропаганды, девушка 18-ти лет собрала коня с повозкой для прогулки. Выехав из клуба «Олимп», она вышла из «транспорта», чтобы поправить лошади вожжи. В это время мимо проходила женщина, в руках которой были шуршащие пакеты. Хозяйка коня, зная то, что лошадь - пугливое животное, попросила женщину посторониться. Женщина среагировала достаточно резко побежала.

Испугавшись шума, конь помчался в сторону улицы Краснодонской. Наехав на сугроб, повозка перевернулась, а девушка выпала. Далее конь поскакал один, без седока, при этом задевая повозкой стоящие вдоль дороги автомобили.

Пострадавших нет, три автомобиля получили повреждения: автомобиль «Kia Spectra», хозяин – мужчина, который проживает в доме 34 по ул. Верескова, данный автомобиль он оставил на парковке возле дома. И автомобили «Mazda» и «Skoda Fabia», чьи владельцы подъехал купить цветы, оставив авто на парковке возле дома №34. Водитель автомобиля «Skoda Fabia» видел, как лошадь одна бежала по дороге, а хозяйка пыталась её догнать.

Со слов девушки установлено, что конь с гужевой повозкой пробежав еще 10 метров от места ДТП остановился, после чего она подбежала к своему питомцу взяла вожжи в руки и села в повозку, дожидаться приезда ГИБДД, сотрудников которого вызвали мужчины поясняют в ГИБДД.