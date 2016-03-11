На границе России задержали женщину, укравшую в Нижнем Тагиле шубу за 95 тысяч рублей (ФОТО)

Шубу 56-летняя женщина украла в одном из магазинов на улице Ленина. Она действовала в паре с другой женщиной. Пока та отвлекала продавца, воровка спрятала шубу, стоившую тогда 95 тысяч рублей, в специальный карман под юбкой. Продавец заметил пропажу и вызвал полицию, но женщина словно растворилась.

Личность воровки установили с помощью камер видеонаблюдения. Оказалось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда она украла шубу в одном из магазинов ГГМ.

Её не удалось обнаружить по адресу проживания, розыскные мероприятия тоже не дали результата, поэтому женщину объявили в Федеральный розыск.

Недавно она попыталась покинуть территорию Российской Федерации, но была задержана на границе. Сейчас сотрудники полиции проверяют, участвовала ли она в других подобных преступлениях в Нижнем Тагиле. О судьбе шубы полиция не сообщила.

Если говорить о кражах на крупную сумму, то можно вспомнить о том, как в феврале у тагильчанки украли имущество на 2,5 миллиона рублей и бенгальского кота.