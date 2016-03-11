Тагильский предприниматель незаконно принял на работу гражданина Узбекистана
11 марта 2016, 14:30ПроисшествияТимофей Данилов
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За нарушение миграционного законодательства бизнесмен оштрафован на крупную сумму денег
Сюжеты: Нижний Тагил
Индивидуальный предприниматель заключила трудовой договор с мигрантом из республики Узбекистан. Так, иностранец стал работать в Ленинском районе города Нижний Тагил.
Женщина не стала выполнять требования миграционного законодательства. В течение трех дней она не сообщила в УФМС России по Свердловской области о том, что теперь в её организации трудится гражданин из другого государства.
Сейчас женщина-предприниматель выплатит большой административный штраф – 400 тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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