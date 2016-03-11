Тагильский предприниматель незаконно принял на работу гражданина Узбекистана

Индивидуальный предприниматель заключила трудовой договор с мигрантом из республики Узбекистан. Так, иностранец стал работать в Ленинском районе города Нижний Тагил.

Женщина не стала выполнять требования миграционного законодательства. В течение трех дней она не сообщила в УФМС России по Свердловской области о том, что теперь в её организации трудится гражданин из другого государства.