В Алапаевске сегодня ночью в пожаре сгорели две женщины
Чтобы потушить огонь, пожарным потребовалось почти два часа.
Сообщение о возгорании в доме барачного типа поступило в 1:30. Справиться с огненной стихией огнеборцам удалось только через два часа. В огне сгорели крыша, веранда и домашние вещи. К несчастью, в пожаре погибли две пожилые женщины.
Установлено, что погибшие приходились друг другу родственниками. В настоящее время выясняются все подробности трагедии.
Во время осмотра сгоревшей квартиры, найдены бутылки со спиртным. А соседи сообщили, что женщины еще и часто курили.
Отрабатываются две версии трагедии. Одна из них – пренебрежение правилами пожарной безопасности во время курения. Другая возможная причина возгорания – неосмотрительность при использовании дровяной печи, которая стояла в квартире.
Пару дней назад на Вагонке горел садовой домик. В огне погиб тагильчанин.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru