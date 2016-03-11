В Алапаевске сегодня ночью в пожаре сгорели две женщины

Сообщение о возгорании в доме барачного типа поступило в 1:30. Справиться с огненной стихией огнеборцам удалось только через два часа. В огне сгорели крыша, веранда и домашние вещи. К несчастью, в пожаре погибли две пожилые женщины.

Установлено, что погибшие приходились друг другу родственниками. В настоящее время выясняются все подробности трагедии.

Во время осмотра сгоревшей квартиры, найдены бутылки со спиртным. А соседи сообщили, что женщины еще и часто курили.

Отрабатываются две версии трагедии. Одна из них – пренебрежение правилами пожарной безопасности во время курения. Другая возможная причина возгорания – неосмотрительность при использовании дровяной печи, которая стояла в квартире.

Пару дней назад на Вагонке горел садовой домик. В огне погиб тагильчанин.