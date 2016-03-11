В торговом центре Нижнего Тагила полицейские изъяли игровой автомат
11 марта 2016, 12:15ПроисшествияТимофей Данилов
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«Однорукий бандит» был замаскирован под терминал оплаты.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Устройство стояло в кафе торгового центра на улице Зари на Вагонке. Механический бандит был снабжен купюроприемником и монитором. На нем отображались все результаты действий с оборудованием.
Подобные лжетерминалы полицейские нашли на цокольном этаже общежития в Екатеринбурге. К визиту правоохранительных органов три из четырех игровых автомата были включены и готовы забирать деньги клиентов.
В настоящий момент все изъятые «механические гангстеры» отправлены на программно-техническую экспертизу. ОВД проводит проверку. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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