В торговом центре Нижнего Тагила полицейские изъяли игровой автомат

Устройство стояло в кафе торгового центра на улице Зари на Вагонке. Механический бандит был снабжен купюроприемником и монитором. На нем отображались все результаты действий с оборудованием.

Подобные лжетерминалы полицейские нашли на цокольном этаже общежития в Екатеринбурге. К визиту правоохранительных органов три из четырех игровых автомата были включены и готовы забирать деньги клиентов.

В настоящий момент все изъятые «механические гангстеры» отправлены на программно-техническую экспертизу. ОВД проводит проверку. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.