Мужчина попал под поезд на станции в Свердловской области: ему отрезало ногу
11 марта 2017, 09:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
10 марта на станции Тавда в Свердловской области мужчина попал под поезд.
Как сообщает «Наша газета», мужчина шел вдоль железнодорожного полотна. У пострадавшего в ушах были наушники, и он не услышал сигнал приближающегося поезда. Машинист состава предпринял экстренное торможение, но зацепил мужчину. На место происшествия были вызваны медики.
Пострадавший госпитализирован в больницу, колесами поезда ему отрезало стопу.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей