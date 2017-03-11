Мужчина попал под поезд на станции в Свердловской области: ему отрезало ногу

Как сообщает «Наша газета», мужчина шел вдоль железнодорожного полотна. У пострадавшего в ушах были наушники, и он не услышал сигнал приближающегося поезда. Машинист состава предпринял экстренное торможение, но зацепил мужчину. На место происшествия были вызваны медики.