Серьезное ДТП произошло под Нижним Тагилом: один пострадавший в коме (ФОТО)
11 марта 2017, 11:50Происшествия
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10 марта на автодороге Нижний Тагил-Нижняя Салда произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где случилось столкновение с грузовым автомобилем «Тойота-Дюна».
Сюжеты: Нижний Тагил
Точную картину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
26-летний водитель грузовика получил ушиб головы и правой ноги. От госпитализации он отказался.
57-летний водитель легковушки госпитализирован в медучреждение в состоянии комы. У него диагностированы перелом бедра и черепно-мозговая травма, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим.
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД
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