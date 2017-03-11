Серьезное ДТП произошло под Нижним Тагилом: один пострадавший в коме (ФОТО)

26-летний водитель грузовика получил ушиб головы и правой ноги. От госпитализации он отказался.

57-летний водитель легковушки госпитализирован в медучреждение в состоянии комы. У него диагностированы перелом бедра и черепно-мозговая травма, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.