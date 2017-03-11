Стена жилого дома обрушилась в Екатеринбурге из-за неисправности труб теплоснабжения (ФОТО)
11 марта 2017, 09:15Происшествия
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В Екатеринбурге 10 марта на Синих Камнях в многоэтажном жилом доме обрушилась часть стены. По неподтвержденным данным, бетонное перекрытие потеряло прочность из-за таяния снега.
Сюжеты: Екатеринбург
Однако существует и вторая версия: перекрытие могло рухнуть из-за неисправности труб теплоснабжения, проходящих рядом с домом.
Как пишет портал Ура.ру, в Управляющей компании, которая обслуживает данный дом, сообщили, что они придерживаются второй версии, но их вины в инциденте нет, так как данный участок труб обслуживает Екатеринбургская тепловая компания.
В МЧС сообщили, что угрозы для жителей дома нет – обрушился только наружный слой железобетонной конструкции, никто не пострадал.
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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