Стена жилого дома обрушилась в Екатеринбурге из-за неисправности труб теплоснабжения (ФОТО)

Однако существует и вторая версия: перекрытие могло рухнуть из-за неисправности труб теплоснабжения, проходящих рядом с домом.

Как пишет портал Ура.ру, в Управляющей компании, которая обслуживает данный дом, сообщили, что они придерживаются второй версии, но их вины в инциденте нет, так как данный участок труб обслуживает Екатеринбургская тепловая компания.