14-летняя девочка упала с лестницы в Екатеринбурге и повредила позвоночник (ФОТО)
11 марта, 12:05Происшествия
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В столице Урала 14-летняя девочка упала со скользкой лестницы и получила травму позвоночника.
Сюжеты: Екатеринбург
7 марта на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге 14-летняя девочка, спускаясь по лестнице, находящейся возле дома №75, поскользнулась и упала. В результате падения она сильно ударила спину. Врачи диагностировали перелом позвоночника.
По словам сестры девочки, лестница была не очищена от снега, а район плохо освещен, сообщает газета «Вечерний Екатеринбург».
Родственники девочки ищут очевидцев.
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