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4 гаража и 2 автомобиля сгорели в Ивделе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 гаража и 2 автомобиля сгорели в Ивделе

11 марта, 12:35Происшествия
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