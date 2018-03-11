4 гаража и 2 автомобиля сгорели в Ивделе
11 марта, 12:35Происшествия
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В Ивделе ночью 11 марта сгорели 4 частных гаража и 2 машины.
На месте пожара работали 2 единицы спецтехники и 9 огнеборцев.
Огонь распространился на площади 60 кв. м. В результате пожара были повреждены крыши и стены 4-х гаражей, а также автомобили Renault Kaptur и УАЗ-469.
Причины пожара устанавливаются, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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