Пропавший в ночь на 8 марта житель Первоуральска найден мёртвым (ФОТО)
11 марта, 11:35Происшествия
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Через 3 дня после исчезновения жителя Первоуральска волонтёры поискового отряда нашли молодого человека мёртвым.
В ночь с 7 на 8 марта Денис Фатихов уехал от друзей на такси и позже пропал. Волонтёрам удалось установить, что в последний раз молодого человека видели живым возле дома на улице Энгельса.
В течение 3 дней добровольцы осуществляли поиск Дениса. 10 марта тело молодого человека было обнаружено, сообщает «Вечерний Екатеринбург». Комментариев со стороны правоохранительных органов касательно подробностей пропажи и причин смерти пока что не поступило.
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Фото: «Вечерний Екатеринбург»
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