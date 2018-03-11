Воры похитили 14,3 тыс. руб. из бара в Краснотурьинске и спрятали деньги в носки
11 марта, 14:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из бара в Краснотурьинске 10 марта трое неизвестных украли 14,3 тысяч рублей и спрятали деньги в свои носки.
Двое мужчин и одна женщина похитили деньги из бара Краснотурьинска, когда кассир отвлеклась. Сотрудниками полиции, приехавшими на место происшествия, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения.
Правоохранители задержали подозреваемых, которые сидели в такси на одной из улиц города. У подозреваемых были изъяты деньги, при задержании они попытались спрятать деньги в носки, сообщает «Комсомольская правда».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей