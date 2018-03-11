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Воры похитили 14,3 тыс. руб. из бара в Краснотурьинске и спрятали деньги в носки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воры похитили 14,3 тыс. руб. из бара в Краснотурьинске и спрятали деньги в носки

11 марта, 14:35Происшествия
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