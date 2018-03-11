Жители 5-ти домов Екатеринбурга на трое суток остались без воды из-за аварии (ФОТО)

Рабочие ищут место прорыва, причина которого пока неизвестна. По словам сотрудников ЕМУП «Водоканал», работы займут еще 1 день.

Жители одного из домов сообщили, что горячая вода также отсутствует, но в диспетчерской «Екатеринбургской теплосетевой компании» пояснили, что информации на этот счет у них нет, сообщает Ura.ru.