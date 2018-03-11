Жители 5-ти домов Екатеринбурга на трое суток остались без воды из-за аварии (ФОТО)
11 марта, 13:05Происшествия
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В результате аварии на водопроводе жители 5 домов в Екатеринбурге на трое суток остались без водоснабжения.
Сюжеты: Екатеринбург
Рабочие ищут место прорыва, причина которого пока неизвестна. По словам сотрудников ЕМУП «Водоканал», работы займут еще 1 день.
Жители одного из домов сообщили, что горячая вода также отсутствует, но в диспетчерской «Екатеринбургской теплосетевой компании» пояснили, что информации на этот счет у них нет, сообщает Ura.ru.
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