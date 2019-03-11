23 сайта со сценами жестокого обращения с животными заблокированы в Екатеринбурге
Сегодня, 20:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прокуратура заблокировала 23 сайта, на которых размещались материалы с демонстрацией сцен с жестоким обращением с животными.
Сюжеты: Екатеринбург
23 сайта с демонстрацией жестокого обращения с животными были заблокированы в Екатеринбурге. Заблокированные сайты находились в открытом доступе, то есть кто угодно мог зайти на них и просмотреть содержимое.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, материалы, демонстрирующие жестокость к животным, негативно влияют на психику, к тому же, за жестокое обращение с животными в РФ предусмотрена уголовная ответственность.
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