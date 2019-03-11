Пьяная тагильчанка на Skoda протаранила чужую иномарку и врезалась в дом
Нетрезвый житель Нижнего Тагила после совместного распития алкоголя решил научить свою возлюбленную водить авто. В итоге пострадали сам тагильчанин, две машины и одноэтажный дом в посёлке Кирпичный.
Инцидент произошёл 9 марта в посёлке Кирпичный Нижнего Тагила. Около 17 часов 44-летний местный житель предложил своей девушке сесть за руль Skoda Fabia, чтобы подруга научилась водить авто, рассказали корреспонденту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Сотрудниками ГИБДД в ходе выяснения обстоятельств дорожно-транспортерного происшествия установлено, что женщина не имеет права управления транспортным средством и ранее в автошколе не обучалась.
Тагильчанка смогла проехать под руководством своего друга всего несколько метров по улице Полюсная. В итоге женщина перепутала педали и врезалась на полной скорости сначала в припаркованный неподалёку Toyota Vista, а затем в стену административного здания кирпичного завода по адресу улица Краснознамённая, 55б. В результате ДТП пострадал её возлюбленный - хозяин Skoda Fabia, сидевший на пассажирском сидении. Медики диагностировали у него скальпированную рану правой брови с дефектом кожи и рану правого верхнего века.
Госавтоинспекторы выяснили, что на момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его подруга от медосвидетельствования отказалась. В отношении влюблённых составлено несколько административных материалов. По данному факту проводится административное расследование.