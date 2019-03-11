Пьяная тагильчанка на Skoda протаранила чужую иномарку и врезалась в дом

Тагильчанка смогла проехать под руководством своего друга всего несколько метров по улице Полюсная. В итоге женщина перепутала педали и врезалась на полной скорости сначала в припаркованный неподалёку Toyota Vista, а затем в стену административного здания кирпичного завода по адресу улица Краснознамённая, 55б. В результате ДТП пострадал её возлюбленный - хозяин Skoda Fabia, сидевший на пассажирском сидении. Медики диагностировали у него скальпированную рану правой брови с дефектом кожи и рану правого верхнего века.