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Пьяная тагильчанка на Skoda протаранила чужую иномарку и врезалась в дом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc03711

Пьяная тагильчанка на Skoda протаранила чужую иномарку и врезалась в дом

Сегодня, 09:45ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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