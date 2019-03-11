Студент устроил стрельбу в центре Екатеринбурга и ранил человека

В правоохранительные органы обратился водитель пострадавшей машины, он рассказал, что в 14.00 двигался в пробке и услышал выстрелы. Одна из пуль попала в стекло его автомобиля, также пострадал человек из соседнего автомобиля. Сотрудники полиции установили личность стрелявшего, им оказался 19-летний студент вуза. Молодой человек был задержан, он пояснил, что не имел преступного умысла.

Студент сказал, что, двигаясь на своем автомобиле в пробке в центре города, он заметил в соседней машине знакомого, он подошел к нему поздороваться. На соседнем перекрестке машины вновь поравнялись, студент увидел, что знакомый выходит из авто с битой в руках и движется в его сторону. Молодой человек подумал, что товарищ таким образом пытается пошутить, и достал пневматический пистолет. Студент произвел два выстрела, одна из пуль разбила стекло проезжавшего мимо автомобиля, а вторая ранила молодого человека с битой, пишет Е1. Также студент пояснил, что не знал о том, что пистолет заряжен.