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Студент устроил стрельбу в центре Екатеринбурга и ранил человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студент устроил стрельбу в центре Екатеринбурга и ранил человека

Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: Скриншот с видео Е1.ru
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