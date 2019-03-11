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Трое россиян погибли при крушении самолёта в Эфиопии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое россиян погибли при крушении самолёта в Эфиопии

Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: Страница Ethiopian Airlines на Facebook/ facebook.com/EthiopianAirlines
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