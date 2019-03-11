Трое россиян погибли при крушении самолёта в Эфиопии

10 марта рейс Boeing 737, на котором находились более 150 человек, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Согласно предварительной информации, в результате крушения никто не выжил. Среди погибших пассажиров есть 3 туриста из России. Посольство России в Эфиопии назвало имена погибших.

Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов,сообщило посольство в своём Twitter.