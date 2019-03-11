Трое россиян погибли при крушении самолёта в Эфиопии
Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: Страница Ethiopian Airlines на Facebook/ facebook.com/EthiopianAirlines
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Авиакатастрофа произошла в небе над Эфиопией. Лайнер Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 пассажирами на борту потерпел крушение. По предварительным данным, выживших нет.
10 марта рейс Boeing 737, на котором находились более 150 человек, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Согласно предварительной информации, в результате крушения никто не выжил. Среди погибших пассажиров есть 3 туриста из России. Посольство России в Эфиопии назвало имена погибших.
Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов,сообщило посольство в своём Twitter.
Специалисты отмечают, что 737 серия самолётов Boeing уже на протяжении нескольких месяцев становится самой упоминаемой в связи с происходящими в воздухе катастрофами, передают «РИА Новости».
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