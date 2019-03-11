Уголовное дело побившего сына на детской площадке жителя Первоуральска прекращено
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Первоуральске прекращено уголовное дело в отношении отца, избившего ремнем своего 11-летнего сына на детской площадке.
Следственный комитет прекратил уголовное дело по статье «Истязание» в отношении жителя Первоуральска, который избил своего сына на детской площадке.
Конфликт был заснят на видео и выложен в интернет. Сначала мужчина выяснял отношения с мальчиком, который обидел его дочь. Когда дети пожаловались, что его сын тоже обижает девочек и ругается матом, мужчина переключился на него и несколько раз ударил ребенка, а затем достал ремень. Мальчик пытался убежать от разгневанного родителя.
Следователи прекратили уголовное дело за отсутствием состава преступления. Материалы были преданы в полицию, вероятно, дело будет рассматриваться по ст. 16 КоАП РФ («Побои»), сообщает Znak.com.
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