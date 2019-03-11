Уголовное дело побившего сына на детской площадке жителя Первоуральска прекращено

Конфликт был заснят на видео и выложен в интернет. Сначала мужчина выяснял отношения с мальчиком, который обидел его дочь. Когда дети пожаловались, что его сын тоже обижает девочек и ругается матом, мужчина переключился на него и несколько раз ударил ребенка, а затем достал ремень. Мальчик пытался убежать от разгневанного родителя.