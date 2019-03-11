Угрожал убить: екатеринбуржец предстанет перед судом за избиение ветерана ВОВ
Сегодня, 20:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Екатеринбурга, который избил своего тестя, являющегося ветераном Великой Отечественной войны, предстанет перед судом.
Сюжеты: Екатеринбург
В апреле 2018 года у екатеринбуржца возник конфликт с 94-летний тестем, который является ветераном ВОВ. Мужчина, ударив по лицу, повалил пенсионера на пол и избил. Злоумышленник пригрозил пострадавшему увезти его в лес и убить.
Пенсионер после избиения получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные гематомы.
Помимо избиения, мужчина пригрозил тестю убийством. Прокуратура Чкаловского района уральской столицы направила в суд обвинительное заключение.
Екатеринбуржец предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью в умышленных целях, а также за угрозу убийством. Мужчина может получить до двух лет ИК, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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