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Угрожал убить: екатеринбуржец предстанет перед судом за избиение ветерана ВОВ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угрожал убить: екатеринбуржец предстанет перед судом за избиение ветерана ВОВ

Сегодня, 20:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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