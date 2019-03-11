Угрожал убить: екатеринбуржец предстанет перед судом за избиение ветерана ВОВ

В апреле 2018 года у екатеринбуржца возник конфликт с 94-летний тестем, который является ветераном ВОВ. Мужчина, ударив по лицу, повалил пенсионера на пол и избил. Злоумышленник пригрозил пострадавшему увезти его в лес и убить.

Пенсионер после избиения получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные гематомы.

Помимо избиения, мужчина пригрозил тестю убийством. Прокуратура Чкаловского района уральской столицы направила в суд обвинительное заключение.