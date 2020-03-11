На Урале у известной блогерши в роддоме умер младенец

По словам пресс-секретаря Минздрава по Свердловской области Константина Шестакова, проверки проводятся по факту смерти младенцев всегда, независимо от того, в какой больнице и по какой причине это произошло.

Бизнесвумен Марина Голомаздина рассказывала о беременности на своей странице в Instagram, но на днях она рассказала о смерти малыша. По ее словам, на данный момент выясняются обстоятельства случившегося, а также была проведена экспертиза, результаты которой станут известны через три месяца. Кроме того, девушка попросила не обвинять в произошедшем врачей.