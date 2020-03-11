На Урале у известной блогерши в роддоме умер младенец

В уральском роддоме, через 16 часов после появления на свет, скончался младенец уральской блогерши Марины Голомаздиной, сообщает «Комсомольская правда».
По данному факту свердловский Минздрав намерен провести проверку. Марина Голомаздина родила мальчика 6 марта. Ребенок появился на свет при помощи кесарево сечения, беременность протекала без осложнений. Однако новорожденный скончался через 16 часов.
По словам пресс-секретаря Минздрава по Свердловской области Константина Шестакова, проверки проводятся по факту смерти младенцев всегда, независимо от того, в какой больнице и по какой причине это произошло.
Бизнесвумен Марина Голомаздина рассказывала о беременности на своей странице в Instagram, но на днях она рассказала о смерти малыша. По ее словам, на данный момент выясняются обстоятельства случившегося, а также была проведена экспертиза, результаты которой станут известны через три месяца. Кроме того, девушка попросила не обвинять в произошедшем врачей.