У жителя Нижнего Тагила полицейские нашли два «обреза». Возбуждено уголовное дело

Как сообщил источник TagilCity.ru, оружие мужчина получил от знакомого в качестве гарантии возврата займа в размере 700 рублей. 6 февраля в результате оперативно-профилактической операции «Арсенал» в доме мужчины 1962 года рождения сотрудники полиции обнаружили два «обреза», рассказывают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

По результатам экспертизы изъятое оружие признано огнестрельным. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения оружия, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.

Также сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в сбыте этого оружия — житель Ленинского района 1959 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконные сбыт и изготовление оружия.