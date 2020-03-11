У жителя Нижнего Тагила полицейские нашли два «обреза». Возбуждено уголовное дело
6 февраля сотрудники полиции изъяли у жителя Нижнего Тагила два «обреза» в доме № 22 на улице Туристов. Обвиняемый получил оружие у знакомого за 700 рублей.
Как сообщил источник TagilCity.ru, оружие мужчина получил от знакомого в качестве гарантии возврата займа в размере 700 рублей. 6 февраля в результате оперативно-профилактической операции «Арсенал» в доме мужчины 1962 года рождения сотрудники полиции обнаружили два «обреза», рассказывают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
По результатам экспертизы изъятое оружие признано огнестрельным. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения оружия, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.
Также сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в сбыте этого оружия — житель Ленинского района 1959 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконные сбыт и изготовление оружия.
По статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» (222 ч.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, заработной платы или другого дохода.