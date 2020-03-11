В Нижнем Тагиле мужчина ограбил упавшего в обморок пенсионера

65-летний тагильчанин переходил дорогу от остановки «Юбилейный» в сторону супермаркета «Райт». Пенсионеру стало плохо, он упал и потерял сознание. Прохожие вызвали медиков. В больнице мужчина обнаружил пропажу сотового телефона и серебряного кольца, потерпевший заявил в полицию.

Оперативники изучили записи с камер наблюдения, расположенных на торговой точке рядом с местом происшествия. На записях видно, как прохожий похищает вещи беспомощного мужчины. Полицейские в грабителе узнали 37-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления.