В Нижнем Тагиле мужчина ограбил упавшего в обморок пенсионера
Сегодня, 15:10ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Полицейские в Нижнем Тагиле задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
65-летний тагильчанин переходил дорогу от остановки «Юбилейный» в сторону супермаркета «Райт». Пенсионеру стало плохо, он упал и потерял сознание. Прохожие вызвали медиков. В больнице мужчина обнаружил пропажу сотового телефона и серебряного кольца, потерпевший заявил в полицию.
Оперативники изучили записи с камер наблюдения, расположенных на торговой точке рядом с местом происшествия. На записях видно, как прохожий похищает вещи беспомощного мужчины. Полицейские в грабителе узнали 37-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления.
Подозреваемый был задержан. Он сознался, что сдал вещи в скупку. Имущество будет возвращено пенсионеру. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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