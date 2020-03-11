В Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионерку на 120 тысяч рублей
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле 60-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщине позвонила неизвестная девушка и, представившись сотрудником банка, сообщила ей, что некто собирается оформить кредит на ее имя. Также она спросила о наличии кредитных карт. Получив утвердительный ответ, девушка предложила пенсионерке сохранить денежные средства путем снятия их и перевода на телефонный номер. Таким образом пострадавшая перевела 30 тысяч рублей.
Звонок от «сотрудницы банка» поступил и на следующий день. На этот раз подобным способом мошенница выманила у пенсионерки 90 тысяч рублей, женщина также перевела их на телефонный номер.
В отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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