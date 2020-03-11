В Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионерку на 120 тысяч рублей

Женщине позвонила неизвестная девушка и, представившись сотрудником банка, сообщила ей, что некто собирается оформить кредит на ее имя. Также она спросила о наличии кредитных карт. Получив утвердительный ответ, девушка предложила пенсионерке сохранить денежные средства путем снятия их и перевода на телефонный номер. Таким образом пострадавшая перевела 30 тысяч рублей.