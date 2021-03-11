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20 тысяч украл через телефон тяжелобольного пациента злоумышленник в Екатеринбурге

20 тысяч рублей перевел со счета тяжелобольного и снял с помощью посторонней девушки мужчина в Екатеринбурге. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Следствием установлено, что 3 февраля 2020 года обвиняемый житель Екатеринбурга находился в больнице и периодически брал у другого пациента мобильный телефон, чтобы звонить и смотреть фильмы. Своего гаджета мужчина не имел. В какой-то момент он увидел СМС с состоянием банковского счета жертвы — на нем находились 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Воспользовавшись тяжелым состояние пострадавшего, находившего под действием лечебных препаратов, злоумышленник спустился к банкомату и попросил незнакомую девушку помочь снять деньги. Она перевела сумму на свой счет и со своей банковской карты «обналичила» 20 тысяч рублей. На украденные деньги подозреваемый купил предметы гардероба и продукты.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета). За нарушение мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 2 марта сообщалось о хищении мошенниками 26 тысяч рублей с банковской карты многодетной матери. Женщина собирала помощь, лишившись дома и документов из-за пожара в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском.

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Екатеринбург
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