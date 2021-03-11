7 лошадей сгорели в частной конюшне в Первоуральске

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 11 марта около 2:30. На улице Толбухина, 2 горела частная конюшня, в которой находилось восемь лошадей. До прибытия пожарных хозяин смог одну из них эвакуировать.
Огнеборцы 50 минут боролись с открытым пламенем на площади 200 квадратных метров, тушение осложнялось плотным задымлением. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции хозяйственной постройки. На месте пожара работали три единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.
В 4:40 открытое горение было ликвидировано. Среди людей пострадавших нет, однако семь лошадей погибли.
Напомним, 9 марта в коллективном саду № 15 (Леба) под Нижним Тагилом водитель сгорел в иномарке. Предварительно установлено, что он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.