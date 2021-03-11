7 лошадей сгорели в частной конюшне в Первоуральске

7 лошадей сгорели в частной конюшне в Первоуральске

Сегодня, 08:55ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Семь лошадей погибли из-за пожара в частной конюшне в Первоуральске, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 11 марта около 2:30. На улице Толбухина, 2 горела частная конюшня, в которой находилось восемь лошадей. До прибытия пожарных хозяин смог одну из них эвакуировать.

Огнеборцы 50 минут боролись с открытым пламенем на площади 200 квадратных метров, тушение осложнялось плотным задымлением. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции хозяйственной постройки. На месте пожара работали три единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

В 4:40 открытое горение было ликвидировано. Среди людей пострадавших нет, однако семь лошадей погибли.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, 9 марта в коллективном саду № 15 (Леба) под Нижним Тагилом водитель сгорел в иномарке. Предварительно установлено, что он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по теме:
Свердловская областьМЧСпожарПервоуральсклошади
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы