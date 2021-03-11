«Директор пляжа» продавал наркотики в трубочках для коктейлей в Екатеринбурге

Интернет-магазин «директор пляжа» распространял наркотики в трубочках для коктейлей в Екатеринбурге. Сотрудники попались полиции и получили в сумме 47 лет тюрьмы.

Судом установлено, что в период с января 2016 года по февраль 2019 года преступники организовали продажу наркотических средств. Идея возникла у 26-летнего мужчины, пригласившего своего знакомого 1988 года рождения, который занимался контролем за «складом» и «закладчиками». Фасовкой занимался гражданин 1992 года рождения, а распространением — два «закладчика» 1994 и 1999 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Группу «сколотили» путём переписки в социальных сетях. Преступники организовали интернет-магазин «директор пляжа». Наркоторговцев отличала особая упаковка товара — наркотики были расфасованы в пластиковые трубочки для коктейлей. Фото: ГУ МВД по Свердловской области В результате обысков жилищ и автомобилей наркоторговцев, следователи конфисковали около одного килограмма синтетических веществ, которые могли составить около 2,5 тысячи доз, рассказал глава пресс-служба ГУ МВД Валерий Горелых. 10 марта суд Ленинского района Екатеринбурга признал пятерых мужчин виновными по пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере). Преступники получили в сумме 47 лет и восемь месяцев лишения свободы — по 13, 12,6, 8,6, 8 и 5,6 лет. Напомним, 4 марта уральские полицейские были вынуждены открыть стрельбу для задержания подозреваемых в торговле наркотиками. Инцидент произошел вечером 4 марта, в поселке Садовый. Во время задержания фигуранты начали оказывать активное сопротивление, ударив одного из полицейских в лицо. На требования сдаться они не реагировали. Майор полиции использовал личный травматический пистолет. Он сделал два предупредительных выстрела в пол, но одна из пуль отрикошетила и попала в ногу 46-летнему подозреваемому. В результате госпитализировать никого не пришлось.

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