ДТП с тремя легковушками произошло на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

ДТП с тремя легковушками произошло на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: скриншот видео из паблика "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
Авария с тремя легковыми автомобилями произошла на переезде на улицу Индустриальная в Нижнем Тагиле.

Инцидент случился 11 марта, во второй половине дня, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что легковой автомобиль врезался в заднюю часть другой машины, а поодаль стоит еще одно транспортное средство.

Движение в районе аварии было затруднено. Туда приезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила, также там пообещали, что прокомментируют ситуацию позднее.

Видео:паблик "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Напомним, 9 марта на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала пятилетняя девочка. Ее госпитализировали в центральную детскую больницу с травмой.

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