Екатеринбурженка украла кабриолет бывшего мужа-должника у взыскателя

Судебные приставы Екатеринбурга нашли и изъяли автомобиль Audi 80, который арестовали за долги. Однако экс-жена должника тайно забрала автомобиль и попыталась его спрятать, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Мужчина задолжал свыше 300 тысяч рублей, и за это его синий кабриолет был арестован и отдан на ответственное хранение без права пользования. Спустя время взыскатель обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Он рассказала, что кабриолет пропал. Судебный пристав-исполнитель объявил имущество в розыск. Стало известно, что бывшая супруга узнала, что машина находится под арестом, и забрала ее. В результате кабриолет был найден и изъят у женщины. Его передали на ответственное хранение специализированной организации. Напомним, 9 марта стало известно, что в Екатеринбурге судебные приставы выставили на продажу за долги по кредиту на 40 тысяч рублей квартиру многодетной семьи. Из-за долга в 40 тысяч екатеринбургской семье грозит выселение из квартиры

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