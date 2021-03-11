Екатеринбурженка украла кабриолет бывшего мужа-должника у взыскателя

Екатеринбурженка украла кабриолет бывшего мужа-должника у взыскателя

Сегодня, 22:58ПроисшествияФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Судебные приставы Екатеринбурга нашли и изъяли автомобиль Audi 80, который арестовали за долги. Однако экс-жена должника тайно забрала автомобиль и попыталась его спрятать, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Мужчина задолжал свыше 300 тысяч рублей, и за это его синий кабриолет был арестован и отдан на ответственное хранение без права пользования. Спустя время взыскатель обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Он рассказала, что кабриолет пропал. Судебный пристав-исполнитель объявил имущество в розыск.

Стало известно, что бывшая супруга узнала, что машина находится под арестом, и забрала ее. В результате кабриолет был найден и изъят у женщины. Его передали на ответственное хранение специализированной организации.

Напомним, 9 марта стало известно, что в Екатеринбурге судебные приставы выставили на продажу за долги по кредиту на 40 тысяч рублей квартиру многодетной семьи.

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