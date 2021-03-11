Мать девочки из шкафа из Карпинска признали вменяемой

Мать из Карпинска, которая держала ребенка в шкафу, признали вменяемой. Теперь она предстанет перед судом.

Державшая шесть месяцев свою дочь в шкафу женщина полностью осознавала свои действия. Её ждёт суд, рассказал E1 инсайдер. Тем не менее, данный факт не означает, что жительница Карпинска будет лишена родительских прав, по информации свердловского омбудсмена Игоря Морокова. Уполномоченный отметил, что даже в случае оглашения приговора по уголовному преступлению, ребенок может остаться с матерью. В колонии для женщин в Нижнем Тагиле есть Дом ребенка. Обмудсмен подчеркнул, что торопиться с выводами пока рано, необходимо дождаться вердикта суда. Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала в шкафу с самого рождения. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы, которая подтвердила родственную связь. Стали известны результаты экспертизы ДНК на определение кровной мамы девочки из шкафа

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