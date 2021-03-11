За кражу лифтовых запчастей на ГГМ тагильчанам грозит до 5 лет тюрьмы

Пять лет тюрьмы грозит двум злоумышленникам, похитившим и сдавшим в металлолом запчасти для новых лифтов на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле.

Из дома № 70 на Уральском проспекте в районе ГГМ в Нижнем Тагиле были похищены направляющие и уголки для лифтовой кабины. Преступление могло нарушить сроки установки новых лифтов, что доставило бы неудобство пожилым людям и жителям с детьми, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Полицейские нашли похищенное в пункте приема металлолома в Ленинском районе. Затем стражи порядка вычислили, что злоумышленники привезли украденные детали на ГАЗели и установили личность сдававшего запчасти мужчины. Им оказался безработный 30-летний житель ГГМ. Он является многодетным отцом. Ранее он уже имел проблемы с законом за нетрезвое вождение. По версии следствия, подозреваемый привлек к совершению преступления 20-летнего родственника, который трудится в должности охранника в Нижнем Тагиле. ГАЗель, на которой совершался вывоз, была нанята по объявлению. В отношении задержанных заведено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Тагильчанам грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, 7 марта тагильские полицейские по горячи следам задержали злоумышленницу, похитившую из гардероба местного заведения норковую шубу за 150 тысяч рублей. В отношении воровки возбуждено уголовное дело, а предмет одежды возвращен владелице.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter