Застреливший друга в 2013 году на Серовском тракте мужчина найден в Анапе

Застреливший друга в 2013 году на Серовском тракте мужчина найден в Анапе

Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Разыскиваемый за убийство 2013 года был найден в Анапе. Он ударил по голове и расстрелял своего приятеля.

Происшествие случилось 29 сентября 2013 года. Мужчина 1956 года рождения поссорился с приятелем у кафе на Серовском тракте в Верхней Пышме. Он нанес жертве удар в область головы, а затем не менее трех раз выстрелил из огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы спортивно-охотничьими боеприпасами.

Потерпевший скончался от пулевых ранений и обильного кровотечения на месте происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подозреваемый до 2020 года скрывался от органов правопорядка. В ходе розыска следователи СКР провели опросы ряда свидетелей, проведены обыски и иные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы. Кроме того, была проведены баллистическая, психологическая, медико-криминалистическая и судебно-медицинская экспертизы, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Установить местонахождение скрывающегося от правосудия гражданина сыщикам уголовного розыска удалось в начале сентября 2020 года. Задержан он был в городе Анапе Краснодарского края, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После поимки подозреваемый был доставлен на Средний Урал. В отношении него утверждено обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 26 февраля сообщалось о приговоре рецидивисту в Екатеринбурге. В конце декабря 2019 года, находясь в алкогольном опьянении, избил своего знакомого, у которого он снимал жилье. После этого подсудимый продолжил жить в квартире с погибшим. Когда от тела начал исходить запах, то злоумышленник спрятал его в шкаф. Суд назначил преступнику 11 лет лишения свободы.

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