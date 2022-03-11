Четверо детей пострадали в ДТП с иномаркой из-за отказавших тормозов в Екатеринбурге

Hyundai Solaris с отказавшими тормозами снес с дороги Suzuki, который ехал во встречном направлении. Происшествие случилось вечером 10 марта на перекрестке улиц Грибоедова и Косарева в Екатеринбурге.

Suzuki после удара влетел в бетонное ограждение. В результате четверо детей пострадали — девочки 4 и 5 лет, а также две девушки 17 лет. Предварительно установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением на скользком перекрестке, пишет Е1 со ссылкой на УМВД Екатеринбурга. Управлял Hyundai 22-летний молодой человек. У него два года водительского стажа и за это время он пять раз привлекался к ответственности. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что ехал со скоростью 40 километров в час, но у него отказали тормоза. Обе 17-летние девушки ехали в Hyundai пристегнутыми, они сами добрались до больницы. У них имеются травмы головы и ушибы. Также две пассажирки Suzuki, девочки 4 и 5 лет, тоже были пристегнуты. Они были доставлены в больницу. Погоню за пьяной женщиной устроили сотрудники ГИБДД в уральском селе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter