Четверо детей пострадали в ДТП с иномаркой из-за отказавших тормозов в Екатеринбурге

Suzuki после удара влетел в бетонное ограждение. В результате четверо детей пострадали — девочки 4 и 5 лет, а также две девушки 17 лет.
Предварительно установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением на скользком перекрестке, пишет Е1 со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.
Управлял Hyundai 22-летний молодой человек. У него два года водительского стажа и за это время он пять раз привлекался к ответственности. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что ехал со скоростью 40 километров в час, но у него отказали тормоза.