До смерти забил пенсионера под Нижним Тагилом его знакомый за оскорбление

За оскорбление избил пенсионера до смерти его знакомый. Происшествие случилось в 2005 году в доме на станции Анатольская под Нижним Тагилом.

Обвиняется в преступлении 45-летний житель села Кваркено Оренбургской области. Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с 9 по 12 октября 2005 года мужчины совместно распивали спиртное. Ранее они вместе отбывали наказание в колонии. В какой-то момент владелец дома стал вести себя грубо и оскорблять гостя. Это его обидело и он нанес потерпевшему несколько ударов по лицу и голове, а также по туловищу. После этого нападавший ушел. Пенсионер от полученных травм через некоторое время скончался. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СКР по Свердловской области В следственном комитете по региону отметили, что в 2021 году в рамках работы по расследованию дел прошлых лет были проанализированы материалы. Специалисты обратили внимание на несколько моментов и проработали их. В дальнейшем показания свидетелей помогли изобличить преступника. Он дал признательные показания. Пойти на душегубство злоумышленник решил из-за оскорбления в свой адрес. Когда мужчине предъявили новые доказательства, он не стал особо отпираться и дал признательные показания,отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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