До смерти забил пенсионера под Нижним Тагилом его знакомый за оскорбление

До смерти забил пенсионера под Нижним Тагилом его знакомый за оскорбление
До смерти забил пенсионера под Нижним Тагилом его знакомый за оскорбление
Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: СКР по Свердловской области
За оскорбление избил пенсионера до смерти его знакомый. Происшествие случилось в 2005 году в доме на станции Анатольская под Нижним Тагилом.

Обвиняется в преступлении 45-летний житель села Кваркено Оренбургской области. Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с 9 по 12 октября 2005 года мужчины совместно распивали спиртное. Ранее они вместе отбывали наказание в колонии. В какой-то момент владелец дома стал вести себя грубо и оскорблять гостя. Это его обидело и он нанес потерпевшему несколько ударов по лицу и голове, а также по туловищу. После этого нападавший ушел.

Пенсионер от полученных травм через некоторое время скончался. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото:СКР по Свердловской области

В следственном комитете по региону отметили, что в 2021 году в рамках работы по расследованию дел прошлых лет были проанализированы материалы. Специалисты обратили внимание на несколько моментов и проработали их. В дальнейшем показания свидетелей помогли изобличить преступника. Он дал признательные показания.

Пойти на душегубство злоумышленник решил из-за оскорбления в свой адрес. Когда мужчине предъявили новые доказательства, он не стал особо отпираться и дал признательные показания,отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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