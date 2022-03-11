Тагильчане решили заработать на инвестициях в «Газпром» и лишились 3,2 млн

Двое жителей Нижнего Тагила лишились 3,2 миллиона рублей после того, как поверив рекламе инвестиций в «Gazprom», вложили в них деньги. Это оказались мошенники.

Первая жертва — 59-летний сотрудник частной фирмы. Он перечислил злоумышленникам почти 2,5 миллиона рублей. Сначала мужчина получил в мессенджере сообщение с якобы заявкой в «Gazprom». Однако никаких действий он не совершал. После этого с ним связался неизвестный и представился специалистом компании. Он предложил инвестировать и обещал солидный доход. Для этого потребовался первоначальный капитал в 12 тысяч рублей. Тагильчанин решил попробовать и перевел средства на указанный счет. Дальше ему сообщили, что сумма растет и предложили вложить миллион для большей отдачи. Он это сделал. Далее мужчина совершил еще несколько переводов. После очередной просьбы внести деньги, потерпевший отказался делать это, за что получил грубый ответ. Затем «аналитик» перестал выходить на связь. Еще одна 38-летняя медработница увидела в интернете рекламу «Газпром инвестиции» и решила попробовать. Она оставила свои данные на сайте и тут же ей перезвонили неизвестные с предложением получать пассивный доход. Для этого нужно было скачать приложение для финансовых рынков и действовать по указаниям. Женщина перевела 12,5 тысячи рублей, а потом сняла средства с кредитной карты и перечислила еще 700 тысяч для увеличения дохода. Все переводы совершались в салоне сотовой связи. Через месяц, когда, по словам звонившего, должны были начислить проценты, женщина не увидела никаких поступлений и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что с начала 2021 года уже зарегистрировано 15 фактов такого вида мошенничества. Общая сумма, которую потеряли тагильчане, составляет 7,5 миллиона рублей.

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