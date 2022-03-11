За взятку судят инспектора ДПС Нижнего Тагила

Инспектор ДПС Нижнего Тагила находится на скамье подсудимых за взятку. Уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 в отношении офицера тагильской дорожной полиции возбудили еще в прошлом году. Как рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, правоохранителя на взятке поймали случайно.
Вели совсем другого инспектора, через которого и вышли на этого офицера. Дело давно бы уже передали в суд, но долго не могли найти того, кто эту взятку дал, сообщил источник издания.
В итоге Тагилстроевский райсуд начал рассматривать дело только в сентябре 2021 года. Заседания несколько раз откладывали по разным причинам, в том числе, из-за коронавирусной инфекции. В настоящий момент дело опять отложено по иным причинам.
Напомним, Тагилстроевский райсуд приговорил бывшего начальника тагильского ГИБДД Анатолия Чернова и троих его подчиненных к колонии-поселению на 5 лет в совокупности за превышение должностных полномочий. На данное решение осужденными была подана апелляция.