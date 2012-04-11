В Николо-Павловском подтопило три подворья
11 апреля 2012, 14:35ПроисшествияОльга
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В селе Николо-Павловском, что под Нижним Тагилом, подтопило три подворья. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В пресс-службе рассказали, что из-за активного таяния снега паводковые воды начали интенсивно поступать в пойму реки Шайтанки. В результате уровень воды на ледяной поверхности водоема повысился, произошел разлив.Подтопило три подворья в селе Никило-Павловском. Вода проникла во дворычастных домов №26, 27 и 28, расположенных на улице Заречной. Данные здания используются владельцами в качестве дач.
Сотрудники МЧС, рабочие ООО «Передвижная механизированная колонна» селаНиколо-Павловское и волонтеры с помощью тяжелой техники освободили русло ото льда, благодаря чему уровень воды в реке спал. Ведется непрерывная работа по поддержанию водотока уточнили в пресс-службе.
© АПИ
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