В Николо-Павловском подтопило три подворья

В пресс-службе рассказали, что из-за активного таяния снега паводковые воды начали интенсивно поступать в пойму реки Шайтанки. В результате уровень воды на ледяной поверхности водоема повысился, произошел разлив.Подтопило три подворья в селе Никило-Павловском. Вода проникла во дворычастных домов №26, 27 и 28, расположенных на улице Заречной. Данные здания используются владельцами в качестве дач.