В Нижнем Тагиле во время задержания наркоторговка пыталась съесть меченые купюры (ВИДЕО)

УВД Нижнего Тагила совместно с фондом «Город без наркотиков» вышли на след наркоторговцев, почти все из которых жили и «работали» на Вагонке. По сообщениям от граждан Нижнего Тагила, поступающих в приемную фонда, правоохранителям удалось изъять большую партию наркотиков, 85 граммов героина, у Алексея Мещанова, который в процессе допроса сдал своего поставщика. Ею оказалась Дина Леденцова, которая в кругах ее знакомых и клиентов была прозвана за интересную фамилию «Леденцом» или «Сладкой». Леденцовая драг-дилерша без особого труда сообщила полицейским координаты следующего в запутанной цепочке поставщиков.

Алексей Федюнин был удивлен неожиданной встрече с наркоборцами и сообщил, что он вообще не имеет дело с героином. На его след, якобы, правоохранители вышли случайно. Мужчину, по странному стечению обстоятельств,постоянно ошибочно подозревают в употреблении и распространении запрещенных средств. Так, на УВЗ, где Алексей работает электриком, его тоже неоднократно оклеветали и обвинили в употреблении, но не уволили, видимо, поверив убедительным доводам сотрудника. Оказывается, наркотики в организме Алексея были обнаружены по причине его больного зуба. Пытаясь избавиться от боли, мужчина якобы выпил кодеинсодержащий препарат Нурофен.

Еще более захватывающей оказалась история Ольги Ивиной, которую задержали по адресу Зари, 34. Женщина во время изъятия у нее меченых купюр попыталась их… съесть, дабы устранить улики. Полицейским удалось сохранить деньги и в присутствии понятых сверить купюры с их копиями, сделанными заранее. У женщины в ходе обыска изъяли 130 грамм героина. Интересным во всем этом деле оказалось и то, что информацию у драгдилеров оперативникам было получить не то что не сложно: они сдавали друг друга буквально наперебой и наперегонки, сообщают в фонде «Город без наркотиков». Вот такие нынче наркоторговцы пошли, даже неинтересно. В разведку точно не годятся.

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